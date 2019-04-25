رضوان أسمر: مشاهدات “يوتوب” ليست معيارا لنجاح الأغاني.. وسميرة سعيد: موهبته تستحق المزيد من الاهتمام

قال الفنان رضوان أسمر، أخيرا، إنه يرى الأعمال الغنائية، التي يقدمها ناجحة، معتبرا أن عدد مشاهدات الأغاني على موقع “يوتوب” لا تمثل مقياسا لنجاحها.

وصرح رضوان أسمر لـ”اليوم 24″، أنه يلمس نجاح أغانيه، عندما يرددها الجمهور، وتبقى راسخة لديهم، مثلما كان الحال مع أغنيته “ناكر لحسان”.

وأضاف أسمر أن عدد المشاهدات في “يوتوب” ليس معيارا لتحديد مدى نجاح العمل، مفتخرا بأن الأعمال، التي يقدم تروق الجمهور.

وقالت الفنانة سميرة سعيد، في حق رضوان أسمر، في الندوة الصحفية، التي سبقت جولتها في المغرب، إنه يمتلك موهبة فنية مميزة، تستحق تسليط الضوء عليها، ومزيدا من الاهتمام من طرف وسائل الإعلام.

يذكر أن رضوان أسمر يشارك إلى جانب سميرة سعيد في ختام جولتها في المغرب، في حفل يقام في 30 أبريل الحالي، في منتج “مازاغان” في الجديدة.