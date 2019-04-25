قال الفنان رضوان أسمر، أخيرا، إنه يرى الأعمال الغنائية، التي يقدمها ناجحة، معتبرا أن عدد مشاهدات الأغاني على موقع “يوتوب” لا تمثل مقياسا لنجاحها.
وصرح رضوان أسمر لـ”اليوم 24″، أنه يلمس نجاح أغانيه، عندما يرددها الجمهور، وتبقى راسخة لديهم، مثلما كان الحال مع أغنيته “ناكر لحسان”.
وأضاف أسمر أن عدد المشاهدات في “يوتوب” ليس معيارا لتحديد مدى نجاح العمل، مفتخرا بأن الأعمال، التي يقدم تروق الجمهور.
وقالت الفنانة سميرة سعيد، في حق رضوان أسمر، في الندوة الصحفية، التي سبقت جولتها في المغرب، إنه يمتلك موهبة فنية مميزة، تستحق تسليط الضوء عليها، ومزيدا من الاهتمام من طرف وسائل الإعلام.
يذكر أن رضوان أسمر يشارك إلى جانب سميرة سعيد في ختام جولتها في المغرب، في حفل يقام في 30 أبريل الحالي، في منتج “مازاغان” في الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رضوان أسمر: مشاهدات “يوتوب” ليست معيارا لنجاح الأغاني.. وسميرة سعيد: موهبته تستحق المزيد من الاهتمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.