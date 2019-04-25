باطمة تشارك في سلسلة “حي البهجة” الرمضانية

تساهم الفنانة دنيا باطمة في سلسلة “حي البهجة” في جزئها الثاني، المرتقب عرضه في رمضان، وذلك عبر تقديم أغنية “الجنيريك”.

وأنتهت باطمة، أمس الأربعاء، من تسجيل الأغنية، وتصويرها على شكل فيديو كليب، رفقة الممثلين المشاركين في العمل الكوميدي.

ويشارك في الجزء الثاني من حي البهجة، محمد الخياري، وعبد الصمد مفتاح الخير، وصفاء حبيركو، وسهام أسيف، وعبد الله فركوس، وفضيلة بنموسى، وآخرون.

يذكر أن باطمة كانت حاضرة في رمضان الماضي، عبر أغنية “جنيريك” سلسلة “أوشن”، التي عرضت على القناة الثانية، وأدى دور بطولتها الفنان عزيز داداس.