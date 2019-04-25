مستوطنون يقتحمون قرية الجيب ويلقون موادا سامة بيطا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم 250 مستوطنا بعد ظهر اليوم الخميس، موقعا أثريا في قرية الجيب قضاء مدينة القدس المحتلة، فيما ألقت مجموعة من المستوطنين موادا سامة في بئر مياه شرق يطا قضاء الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية في الجنوب، راتب الجبور، إن مجموعة من مستوطني "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين شرق يطا ألقوا موادا سامة لونها أزرق في بئر مياه يستخدمه رعاة الأغنام في منطقة الحمرة في المسافر الشرقية المحاذية للمستوطنة، وذلك بهدف تسميم الأغنام التي تشرب من البئر.

وأوضح أن أعمال العربدة ومطاردة الرعاة والتضييق عليهم من قبل المستوطنين في المسافر الشرقية ليطا والتي تتكثف في موسم الرعي، تهدف لتهجيرهم وطردهم من أراضيهم للسيطرة عليها.

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إلى ذلك، اقتحم 250 مستوطنا بعد اليوم الخميس، موقعا أثريا في قرية الجيب، وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن هؤلاء المستوطنين بحماية جنود الاحتلال اقتحموا منطقة الجيب الأثرية، وأدوا طقوسا في المكان.

وأغلقت قوات الاحتلال الطريق الرئيسية المؤدية إلى القرية أمام المواطنين لمدة ساعتين، وذلك لتأمين الحماية للمستوطنين، أثناء تأدية الطقوس التلمودية.