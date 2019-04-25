"واتساب" تمنع مستخدميها من التقاط "سكرين شوت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية إعلان شركة تطبيق "واتساب"، أمس الأربعاء، إضافة ميّزة جديدة تمنع المستخدمين من التقاط صور الشاشة "سكرين شوت" من المحادثات الخاصة وذلك ضمن التحديثات الجديدة للتطبيق.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، البريطانية وتكون الخصية الجديدة سوف تمنع المستخدم من التقاط لقطات"سكرين شوت" للمحادثات الشخصية مع الأصدقاء أو للمجموعات.

وأضافت أن خطوة "واتساب" تندرج في إطار المساعي الرامية لجعل المحادثات آمنة، مشيرة أن ميزة حظر التقاط صور شاشة المحادثة حاليًا لا تزال قيد التطوير، وستكون متاحة في الإصدارات المستقبلية للتطبيق.

وذكر موقع "واب بيتا إينفو" المهتم بشؤون التقنيات، أن النسخة التجريبية من التحديثات الجديدة لتطبيق مخصصة للهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد".

وشدد الموقع أن هذه الخصية الجديدة قد تكون كفيلة بزيادة غضب مستخدمي التطبيق، ممن يعتمدون بشكل يومي على "سكرين شوت".

ويعد تطبيق "واتساب" التطبيق الأكثر شيوعا في العالم، ويبلغ عدد مستخدموه 1.3 مليار شخص شهريًا، وقد أضاف التطبيق عدة ميّزات تعزز أمان المستخدمين مؤخرًا منها اعتماد قفل التطبيق وفتحه عبر بصمة اليد، إلى جانب اعتماد مسح العين.