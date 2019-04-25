انت الان تتابع تفاصيل خبر اعتقال والد انتحاريين نفذا تفجيرات سريلانكا الدامية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 03:50 مساءً - اعتقلت السلطات السريلانكية، اليوم الخميس، والد انتحاريين اثنين شاركا في التفجيرات التي استهدفت، الأحد الماضي، ثلاث كنائس وثلاثة فنادق، وأوقعت 359 قتيلاً ومئات الجرحى.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن قائد البحرية السابق في سريلانكا (لم تسمّه) قوله: إن "السلطات المختصة اعتقلت والد انتحاريين اثنين بشبهة مساعدتهما في التفجيرات الدامية"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك فيما طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا والتي استُهدفت اثنتان منها في الاعتداءات، أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.

ونقلت قناة "سي إن إيه" الدينية المسيحية عن مسؤول كنسي قوله: "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس.. لن تُقام قداسات للمؤمنين إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلاً في عيد الفصح".

وفي أستراليا، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون: إن "أحد الانتحاريين في هجمات سريلانكا كان في أستراليا قبل سنوات".

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وصرح موريسون لصحفيين بأن ذلك الشخص كان في أستراليا طالباً، وحصل على تأشيرة دراسات عليا مع زوجته وطفله، مضيفاً أنه "غادر البلاد مطلع عام 2013".

وأوضح أن ارتباط الشخص بأستراليا قيد تحقيق مستمر، من دون أن يدلي بتعليقات أخرى.

وعلى نحو منفصل، أكد مسؤول أمني بريطاني أن أحد الانتحاريين درس في المملكة المتحدة بين عامي 2006 و2007.

والثلاثاء الماضي أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن تفجيرات الأحد الماضي، التي استهدفت 8 كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح".

ووفق أحدث حصيلة رسمية أسفرت الهجمات عن مقتل 359 شخصاً، فضلاً عن إصابة أكثر من 500 آخرين من بينهم 39 أجنبياً من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.