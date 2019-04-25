شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يضع اكليلاً من الورد على النصب التذكاري لشهداء حضرموت والان مع التفاصيل

في إطار احتفالات محافظة حضرموت بالذكرى الثالثة لتحريرها من قبضة عناصر تنظيم القاعدة الارهابية الـ24 من أبريل 2016م قام سيادة اللواء ركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية برفقة وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي و رئيس هيئة أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ومدير إدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد منير التميمي بوضع اكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء حضرموت في ساحة الشهداء بالمكلا وقراءة الفاتحة على روح الشهداء..وعزفت المسيقى العسكرية لسلام الشهيد.

ومن خلال كلمة ألقاها محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية هنأ في مستهلها أبناء حضرموت والوطن جميعاً بمناسبة أعياد التحرير بذكراه الثالثة للعام 2019م، وافتتاح مشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت مؤكداً على أهمية إحترام وتقدير الدور الرائد لهذه الفئة الكريمة شهداء حضرمرت الابرار والذين لولا تضحياتهم ورويهم بدمائهم الزكيه الطاهرة لشجرة الحرية لما جنينا ثمارها التي نتمتع بها اليوم ومنذ معركة التحرير في الـ24 من أبريل 2016م.

وحيّا المحافظ القائد قوات المنطقة العسكرية الثانية التي حققت هذا النصر العظيم.. كما حيّا رجال الأمن والشرطة الذين اسهموا في تحقيق أهداف النصر المؤزر وارسى دعائم الأمن والاستقرار.

كما أشاد سيادته بالدور الممييز للمجموعة المنفذة لمشروع النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت بدقة واحترافية متقنة تجلت في اظهارهم للنصب التذكاري والساحة بجمال يليق بهكذا مناسبة وطنية تفخر بها حضرموت قاطبة، كما ابدعوا في ابراز اصدق العبارات الدالة على عظمة ما تشجوا به صدور ابناء حضرموت تجاه شهدائهم الابرار على محيط النصب التذكاري وساحة شهداء حضرموت وهي (استقرارنا ثمرة اسشتهادكم).

Advertisements

من جانبه أعرب المهندس سامي عبدالرحمن السلي العمودي مهندس المشروع عن شكره وامتنانه لسيادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لاسدى مهمة تنفيذ هذا المشروع الوطني والذي شعرنا بالفخر والاعتزاز بالثقة الممنوحة لنا من قبل سيادته ومنحنا فرصة تأريخية نعتز بها ايمى اعتزاز.

كما نؤكد أن هذا المشروع العظيم بعظمة دلالته والفئة المنسوب إليها وهي فئة شهداء حضرموت الذين سالت دماؤهم الطاهرة وروت تراب هذه المدن الساحرة فأنبتت وانتجت ثمارها التي ننعم بها اليوم وهي ثمار الأمن والأمان والاستقرار التام فألف رحمة عليهم والخلود بإذن الله لهم.

وأعربت كلمة أسر وأبناء وذوي الشهداء ، التي ألقاها الملازم ثاني عبداللطيف باسرور عن خالص العرفان والشكر لمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني لاهتمامه بأسر الشهداء وتشييد هذا النصب التذكاري عرفاناً بتضحيات الشهداء ولتظل تضحياتهم شاهدة للعيان جيلاً بعد جيل .

عقب ذلك طاف المحافظ بأجنحة معرض الصور والرسومات والفن التشكيلي والمشغولات اليدوية الذي يقام بساحة النصب التذكاري والذي يجسّد بالصورة والرسم منجز التحرير وتضحيات شهداء حضرموت .

حضر الحفل رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عمر أحمد بادبيس و عدد من القيادات العسكرية والأمنية و مدراء عموم مديريات المحافظة و أسر الشهداء والشخصيات الاجتماعية.