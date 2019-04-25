شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. صندوق النظافة والتحسين ينفذ حملات ميدانية بمناسبة ذكرى التحرير والان مع التفاصيل

نفذ صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت حملات ميدانية متنوعة تشمل النظافة والإنارة وإعادة تأهيل مواقع التشجير في الشوارع الرئيسية والجولات ومثلثات التشجير بالمكلا تزامنا مع الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت " 24ابريل" من العناصر الارهابية .

تأتي هذه الحملات بتوجيهات سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية مواكبا مع الذكرى الثالثة لتحرير ساحل حضرموت "24ابريل" من العناصر الارهابية بتزين مدينة المكلا وتنويرها ابتهاجا بهذا النصر الذي حققته قوات النخبة الحضرمية.

وصرح المهندس فهمي عبدالهادي بن شبراق المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت قائلا ان هذه الأعمال تأتي ضمن الخطط المرسومة في إدارة الصندوق مدعومه من قبل السلطة المحلية ممثلة في سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثاني، لإظهار المدينة والرقي بها واستحسان صورتها بالمناظر الجميلة المتطورة حديثه مع التقدم.

واضاف "بن شبراق" نحن نعمل في مثل هذه الاعمال التي تخدم جمالية المدينة ومدن ساحل #حضرموت بوثيرة عاليه لإعطاء مناظر جميلة وتوفير بيئة سياحية متطورة تجعل المدينة من افضل المدن منظرا جمالي يليق بها متواكباً مع هذا النصر العظيم الذي حققته قوات النخبة الحضرمية منذ ثلاثة اعوام .