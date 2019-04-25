شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: قطر اضطرت إلى تنويع مصادر اقتصادها المتهاوي والان مع التفاصيل

لا تزال تداعيات المقاطعة العربية تلقي بظلالها على مختلف القطاعات في قطر، لاسيما السياحة التي تضررت بشكل كبير، ما أجبر الدوحة على تقديم عروض سخية لاستجداء عطف السائحين الذين انفضوا عن الدوحة بعد انكشاف دعمها للإرهاب، عبر وكلاء السفر في عدد من دول العالم.

وكشفت صحيفة «بيزنس إنسايدر» أن قطر منحت وكالة «جريد وورلدوايد» للإعلانات، ومقرها جنوب إفريقيا، مهمة المساعدة في الترويج لزيارة قطر.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية أن قطر اضطرت إلى تنويع مصادر اقتصادها المتهاوي، والذي يعتمد في الأساس على النفط، من خلال إطلاق حملة مكثفة لتنشيط قطاع السياحة، الذي مُني بخسائر فادحة، بحسب «مواقع إخبارية».

وتعد صناعة السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي تضررت بفعل مقاطعة قطر، وهبطت لمستويات متدنية، وأفشلت خططاً للدوحة للصعود بعدد السياح الأجانب.

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وكشف آدم بايرز، المدير التنفيذي ل«جريد وورلدوايد»، أن الوكالة التي يقع مقرها في العاصمة جوهانسبرج، حصلت على الصفقة القطرية، بعد تصميمها شعاراً لوكالة السياحة القطرية في 2014 إلى جانب وكالة إعلانات «TBWA»، وبعد مشاركتها في عدة محافل دولية من بينها واحدة في لندن، وتهدف الوكالة إلى الترويج لقطر كمقصد دولي.

وأطلقت الوكالة تلك الحملة في ديسمبر 2018 من خلال لوحات إعلانية في عشرة أسواق رئيسية و14 مطارا ضخما عبر العالم، من بينها مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك ومطار هيثرو في لندن ومطار شارل ديجول في باريس.

ويبدو أن نظام «الحمدين» لجأ إلى هذه الوكالة الإفريقية، بعدما فشلت حاشيته في إنقاذ السياحة من كبوتها، إذ روجت الحملة الجديدة التي استمرت 12 شهرا، في برلين وميدان نيويورك تايمز سكوير وباسيلي سكوير في لندن. وقال بايرز إن «الوكالة تسعى إلى زيادة قائمة عملائها الدوليين من خلال الحملة القطرية».

وكشفت تقرير «بيزنس إنسايدر» أن الدوحة استضافت على أراضيها بايرز، المدير التنفيذي لوكالة، لمدة 10 أشهر للإعداد لذلك المشروع، كما قام فريق عمل الوكالة بأكثر من 120 رحلة لقطر خلال تلك الفترة.