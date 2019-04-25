شكرا لقرائتكم خبر عن نص البحسني في افتتاح النصب التذكاري لشهداء حضرموت والان مع التفاصيل

ألقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، كلمة اليوم الخميس، في افتتاح النصب التذكاري لشهداء حضرموت بمناسبة الذكرى الثالثة للتحرير 24 ابريل 2019م.. وفيما يلي ينشر 'اليمن العربي' نص الكلمة التي جاء فيها:

"بسم الله الرحمن الرحيم .. قال تعالى (من المؤمنين رجالاً صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضاء نخبة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً) .. صدق الله العظيم .

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبدالله الصادق الأمين وعلى آله وصحبة أجمعين.

الأخوة الحاضرون جميعاً :

الحفل الكريم :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسمحوا لي أن أقف أمامكم في هذا اليوم المجيد الذي نقيمه تخليداً لأرواح شهداء حضرموت لأحييكم وأنقل إليكم تحيات وتهاني فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير المكلا 24/إبريل/2019م وحلول الشهر الكريم شهر رمضان المبارك.

نلتقي اليوم في إحدى فعاليات المحافظة بهذه المناسبة الخالدة وهي افتتاح مجسم النصب التذكاري للشهداء أبناء محافظة حضرموت الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لتربة حضرموت ومن أجل أن تعيش حضرموت شامخة أبية .

نخلد هؤلاء الشهداء الذين أسهموا في صناعة مجد المحافظة ووضعوا أسس أمنها واستقرارها مخلفين ورائهم ذكرى للأجيال بأن حضرموت قد استحقت منا أن نستشهد من أجلها لأن لا تكون بؤرة لتلك العصابات الإرهابية التي أرادت أن تحول حضرموت إلى وكر لها ومركز انطلاق لعملياتها الإرهابية .

اليوم ونحن نحتفل بافتتاح هذا النصب التذكاري للشهداء والذي أستمر العمل لإنجازه قرابة العامين .

هذا الصرح المعبر عن وفاءنا وتخليدنا لذكرى استشهاد أبناءنا وإخواننا وآبائنا .. ليظلوا دوماً خالدين في ذاكرتنا وذاكرة الوطن .

هذا النصب الذي تكمن أهميته في كونه يمثل رمزية وقيمة روحية لشباب وهب حياته من أجل انتصار حضرموت ومن أجل أن نعيش في أمن واستقرار .

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هذا النصب الذي سيظل مزاراً لنا جميعاً ليذكرنا بأولئك الأبطال وبأدوارهم البطولية الرائعة ونيلهم شرف الشهادة في نصرة الحق وطهارة تربة حضرموت ..

وفي نفس الوقت لكل من يزور المحافظة من القيادات السياسية والوفود الرسمية والسياح من داخل الوطن وخارجه .

الأخوة الحاضرون جميعاً :

سيظل هذا الصرح مصدر فخر واعتزاز لنا وللأجيال القادمة وتعبيراً صادقاً على مكانة شهدائنا ورمزاً وعنواناً على جسامة تضحيات أبناء حضرموت وشاهداً على أن حضرموت ستظل معطاة بأهدافها ومبادئها .. بوطنيتها وإسهاماتها في مختلف المراحل والمنعطفات وبالمقابل فإن هذا الصرح يعتبر عنواناً ورمزاً لشهداء حضرموت أينما كانت مواقع استشهادهم سواءً على ساحة تراب حضرموت أم في مختلف المواقف والمواقع على طول وعرض الوطن .

وانطلاقا من هذه الأهمية فإننا في قيادة السلطة المحلية محافظة حضرموت وقيادة المنطقة العسكرية الثانية نتوجه بالدعوة إلى كل زوار ومرتادي هذا النصب التذكاري بأن يحافظوا عليه لأنه ملك الجميع .. فلنحافظ عليه من العبث فهو إنجاز يرمز إلى تضحية أبناء حضرموت الشهداء الذين ساهموا في صناعة النصر لتحيا حضرموت آمنه مستقرة ومزدهرة .

وإننا في هذه المناسبة العظيمة لنجدد العهد لشهدائنا الأبطال بأننا ماضون على نهجهم لن نحيد أو نميل قيد أنمله عن المبادئ والأهداف التي قدموا أرواحهم رخيصة من أجلها .

كما نعد الجميع بأننا سنظل أوفياء لمن أوفى وأخلص وضحى من أجل حضرموت وأمنها ومستقبل أبناءها .

ختاماً نهنئكم بعيد الانتصار والتحرير لمدينة المكلا البطلة الذي أثبتت أهلها بأنهم على قدر كبير من المسؤولية وأنهم على استعداد للتضحية من أجلها كما نهنئكم بحلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ... وكل عام وأنتم بخير

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللواء الركن/فـرج سالميـن البحسني

محافـظ محافظة حضـرموت

قائد المنطقة العسكرية الثانية" .