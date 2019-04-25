شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح النصب التذكاري في العاصمة الحضرمية المكلا والان مع التفاصيل

نشر المحلل السياسي، هاني مسهور، صورا من حفل افتتاح النصب التذكاري في العاصمة الحضرمية المكلا، احتفالا بالذكرى الثالثة لتحريرها. وكتب مسهور، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، تويتر،: "مباشر من العاصمة الحضرمية المكلا.. افتتاح نصب الشهداء التذكاري". وتابع: "رحم الله شهداء حضرموت والجنوب والتحالف العربي، وأسكنهم فسيح جناته ورفع درجاتهم في الفردوس الأعلى".

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