شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: لا تأثير على إمدادات الخام لطوكيو وهناك بدائل كثيرة لإيران والان مع التفاصيل

قال رئيس جمعية البترول اليابانية، الخميس، إن قرار الولايات المتحدة عدم تمديد الإعفاءات التي منحتها في السابق من العقوبات المفروضة على استيراد النفط الإيراني لن يسبب اضطرابا في الإمدادات المتجهة إلى اليابان إذ أن شركات التكرير تدبر إمدادات بديلة.

وأضاف تاكاشي تسوكيوكا، في مؤتمر صحفي: "من المتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 5 دولارات فوق المستوى الحالي البالغ نحو 65 دولارا أو دونه للأشهر القليلة القادمة".

وتابع أنه لا يتوقع شحا في أسواق النفط، حيث من المنتظر أن تتعاون الولايات المتحدة مع السعودية والإمارات لإبقاء إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية مستقرة.

وطالبت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، جميع مشتري الخام الإيراني بوقف استيراده بحلول أول مايو/أيار المقبل وإلا فسيواجهون عقوبات، في خطوة تهدف إلى خنق إيرادات طهران النفطية، مما دفع أسعار الخام القياسية إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، واليابان ضمن مجموعة الدول التي حصلت على إعفاءات من العقوبات في السابق.

Advertisements

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولار للبرميل اليوم، وسجلت 74.90 دولار للبرميل في الساعة 0705 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 33 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.94 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات عن التسوية السابقة.

وقال المحللون لدى كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران، زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل".

وقال بيورنر تونهاوجن مدير أبحاث النفط في ريستاد إنرجي الاستشارية: "السعودية وعدد من حلفائها لديهم طاقة إحلال تتجاوز فاقد الصادرات الإيرانية".

وأضاف: "منذ أكتوبر تشرين الأول 2018، خفضت السعودية وروسيا والإمارات والعراق الإنتاج 1.3 مليون برميل يوميا، وهو ما يكفي وزيادة لتعويض الفقد الإضافي".