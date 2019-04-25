شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: العقوبات الأمريكية مُرحب بها خليجياً باستثناء "الحمدين" عميل إيران والان مع التفاصيل

أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء متقاعد الدكتور، أنور ماجد عشقي، أن الهدف من العقوبات الأمريكية المرحب بها خليجياً باستثناء قطر الخليف والعميل الإيراني هو الضغط على النظام الإيراني وإجباره على تغيير قناعاته السياسية واستراتيجياته العسكرية، بالشكل الذي يخدم أمن واستقرار المنطقة والسلم الدولي.

مشيراًفي تصريحات نشرتها صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الخميس إلى أن واشنطون سبق أن أدرجت أكثر من 970 كياناً وفرداً إيرانياً في خلال أكثر من 26 جولة من العقوبات.

وأشار إلى أن "القرار الأمريكي الذي يبلغ سقفه بتصفير صادرات النفط الإيرانية للعام سيحرم النظام الإيراني من إيرادات فورية تصل إلى مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط، التي كان يستخدمها في تمويل التنظيمات الإرهابية في المنطقة سواء الحشد الشعبي في العراق أو الحرس الثوري أو فيلق القدس أو غيره في داخل إيران وفي سوريا أو الحوثيين في اليمن أو حزب الله في لبنان، وذلك من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة تحقيقاً لطموحاتها التوسعية".