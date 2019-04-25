شكرا لقرائتكم خبر عن ظريف: إيران لا تسعى إلى مواجهة مع أمريكا والان مع التفاصيل

استبعد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن يكون الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يريد حرباً مع إيران، لكنّه قال، في مقابلة مع "رويترز"، إنّه ربما "اُستدرج" إلى نزاع.

واضاف الوزير الإيراني، في المقابلة التي جرت أمس الأربعاء، في مقر البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك: "لا أعتقد أنّه يريد حرباً... لكن هذا لا ينفي أنّه يجري استدراجه لفعل هذا".

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ولم يصدر حتى اللحظة أي رد من البيت الأبيض على هذه التصريحات.

وقال ظريف إنّ "الفريق ب"، الذي يضم مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون "بولتون" ورئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين" نتنياهو، ربما حضّ ترامب على الدخول في صراع مع إيران.

وتابع: "أولئك الذين رسموا السياسات الجاري اتباعها لا يريدون ببساطة حلاً يجري التوصّل إليه بالتفاوض. لكن دعوني أقولها واضحة إنّ إيران لا تسعى لمواجهة، لكنّها لن تهرب من الدفاع عن نفسها".