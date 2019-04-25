بلومبرج: "حزب الله" يتسول التبرعات خشية توقف التمويل الإيراني

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن تنظيم "حزب الله" الإرهابي أطلق حملة لجمع الأموال في معاقله اللبنانية؛ خشية توقف التمويل الإيراني على خلفية تشديد العقوبات الأمريكية على طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن صناديق التبرعات التابعة للتنظيم الإرهابي كانت توضع منذ عدة سنوات في متاجر أحياء بيروت والبلدات الجنوبية، ولكنها انتشرت في الشوارع ويجري تثبيتها على أعمدة الكهرباء، بعد نداء من زعيم التنظيم حسن نصر الله، للحصول على مزيد من المساعدة وحث الجميع على المشاركة.

ولفتت إلى أن نصر الله قال صراحة في أحد خطاباته المتلفزة المعتادة في أوائل مارس/آذار الماضي إن "لدعم الشعبي مطلوب"، لأنه يدرك جيدا أن العمليات العسكرية لحزب الله في الخارج مكلفة.

ويبدو أن نصر الله توقع أيضاً قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بتشديد العقوبات بشكل كبير على صادرات النفط من إيران، التي تقدم مساعدات مالية وعسكرية للتنظيم اللبناني، قدّرها مسؤول أمريكي بنحو 700 مليون دولار سنويا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الإثنين، أنها لن تجدد الإعفاءات التي تمكن حفنة من الدول من شراء كميات كبيرة من النفط الخام من إيران؛ في إطار مساعيها للحد من تدخل طهران في النزاعات الإقليمية ومحاولة بسط نفوذها عبر الشرق الأوسط من سوريا إلى اليمن.

ويقول محللون إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة ستزيد من التحديات الهائلة التي تواجه حكام طهران في الوقت الذي يسعون فيه لإنقاذ اقتصادها المنهار والحفاظ على دعم الحلفاء، ومن هنا كان قلق نصر الله.

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وأسهمت العقوبات الأمريكية بالفعل في تقليص عائدات إيران من النفط، ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال بنسبة 60% على مدار عام، وارتفاع معدلات التضخم إلى 40%، لتقترب البلاد من أعمق موجة ركود منذ عام 2012، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

في السياق، قال ماثيو باي، كبير المحللين العالميين في شركة "ستراتفور إنتربرايزس" الاستشارية ومقرها تكساس: "مستوى الألم المالي الذي سيواجهه (النظام الإيراني) مع هذا المستوى من العقوبات غير مسبوق".

والعام الماضي، أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض تدابير عقابية ضد إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015.

كما سعت وزارة الخزانة الأمريكية لتوسيع العقوبات التي تستهدف شبكة "حزب الله" المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا في محاولة لوقف تدفقات الإيرادات التي تقول الولايات المتحدة إن المجموعة تستخدمها لتمويل الأنشطة الإرهابية.

وقال أنصار للتنظيم، تحدثوا لـ"بلومبرج" في بيروت وجنوب لبنان، إن "حزب الله" يعاني من أجل دفع مستحقات أعضائه وقلل بعض الاستحقاقات، بما في ذلك الأموال لمن يحتاجون إلى المساعدة في الزواج.

بالنسبة لإيران، فإن الأزمة تبدو أكثر تحديا في الداخل، حيث واجهت المؤسسة الحاكمة اضطرابات متقطعة لمدة 18 شهرا، حيث تدهورت مستويات المعيشة مع انهيار العملة.