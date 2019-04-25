استقالة وزير دفاع سريلانكا بعد 5 أيام من مجزرة "الفصح"

أعلن وزير دفاع سريلانكا روان فيجواردينا أنه استقال من منصبه في أعقاب تفجيرات عيد القيامة الانتحارية.

يأتي هذا فيما تشهد البلاد حالة تأهب أمني، وقد تم تشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في أنحاء البلاد، بعدما طلبت منها السلطات الخميس، أن تغلق أبوابها، وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح.



واستهدفت سلسلة تفجيرات انتحارية 3 كنائس، اثنتان منها كاثوليكية، و3 فنادق في وقت كانت الكنائس مكتظة بالمصلين خلال إحياء قداس عيد أحد الفصح، وأدت الاعتداءات أيضا إلى إصابة المئات بجروح.