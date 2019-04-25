فرنسا تؤكد حقها في "حرية الملاحة" بعد الحادث مع الصين في مضيق تايوان

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صورة أرشيفية أكدت فرنسا الخميس "تمسكها بحرية الملاحة وفقا لقانون البحار" بعد الحادث البحري بين البحريتين الفرنسية والصينية في مضيق تايوان مطلع الشهر الحالي، بحسب ما ذكر مصدر في محيط وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي. وقال المصدر إن البحرية الوطنية الفرنسية "تمر مرة واحدة في السنة في مضيق تايوان دون حوادث أو ردود فعل"، بعد أن أكدت بكين اعتراض سفينة حربية فرنسية قد تكون دخلت مياهها الاقليمية دون إذن، وفي حين عبرت دول غربية عدة عن قلقها من توسع الصين البحري.

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