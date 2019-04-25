شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان السياسة العامة للعدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة النقاشية التى نظمتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن حالة حقوق الانسان فى أفريقيا، إطلاق إعلان السياسة العامة للعدالة الانتقالية للاتحاد الأفريقى، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 64 للجنة بمدينة شرم الشيخ. شارك فى الحلقة النقاشية، السفيرة ميناتا ساماتى سيسوما مفوض الشؤون الافريقية- مفوضية الاتحاد الأفريقي. يذكر أن الفاعليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انطلقت أمس الأربعاء، بشرم الشيخ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الانسان وأكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.

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