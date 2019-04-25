شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: تحية لأرواح صقور الجيش المصرى فى ذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور عبد الرحيم على عضو مجلس النواب بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى وضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة المصرية الباسلة وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء " التى توافق 25 أبريل من كل عام.

كما توجه "على" بتحية قلبية، فى بيان له اليوم، لأرواح شهدائنا الأبرار من صقور أبطال قواتنا المسلحة الباسلة الذين قدموا أرواحهم فداء لمصر وحرروا كامل تراب سيناء من دنس الاحتلال الصهيونى، مؤكدا أن تحرير سيناء إنجاز كبير وغير مسبوق فى تاريخ العسكرية العالمية وسجله التاريخ بحروف من نور لأبطال وبواسل الجيش المصرى العظيم الذين نجحوا بكل بسالة وقوة فى استرداد كل شبر محتل من أرض الوطن.

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وأوضح الدكتور عبد الرحيم على أن هذا اليوم لن ينساه الشعب المصرى أبدا موجها تحية قلبية لصقور وبواسل الجيش المصرى الباسل الذين أثبتوا للعالم كله أنهم قادرون فى الدفاع عن مصر وشعبها بكل بطولة وبسالة معربا عن ثقته الكاملة فى تحرير أرض سيناء ومصر كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين.