شكرا لقرائتكم خبر عن السيد عبدالعال بعد فوزه برئاسة التجمع: نقف بجوار قيادتنا لاستكمال بناء الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، بعد فوزه برئاسة الحزب بالتزكية لولاية ثانية، إن ما سيعمل عليه الفترة المقبلة هو الحفاظ على هذا الحزب العظيم وعلى تراثه الفكرى والسياسى والتنظيمى للأجيال القادمة، وأن يكون الحزب فى طليعة المشاركين بالتصدى لقضايا الوطن والطبقات الاجتماعية التى تأسس منذ 43 عامًا دفاعاً عن مصالحها الاقتصادية والسياسية.

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وأضاف قائلاً: "نعمل على التمهيد لنقل قيادة الحزب لجيل جديد من أبناء الحزب فى أغلبه لم يحظ بالنضال تحت قيادة قادتنا من الراحلين، والتى تتحقق عبر عملية إعداد تشمل التدريب السياسى والتنظيمى والجماهيرى واثقين فى قدرتهم على الانتقال بحزبنا لمواقع أكثر جماهيرية فى حضن شعبنا العظيم، والعمل علي التصفية الفكرية والسياسية للتنظيمات الإرهابية، عبر عملية إرادية من التحديث للخطاب الدينى والتمكين للثقافة البديلة التى تؤكد قيم المواطنة والمساواة بين المصريين وتدعم قيم الانتماء للمجتمع والمشاركة والانتماء الوطنى والشفافية والمحاسبة واحترام القانون والعمل بكل أنواعه، والإبداع الفنى والمهنى، وغيرها من القيم الإنسانية التى لا تتحقق إلا عبر جهود مشتركة من الدولة والإعلام والمثقفين والفنانين".

وأكد على موقف الحزب الوضح المساند للسلطة الحالية ورئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، باعتبارها من أهم نتائج ثورة 30 يونيو ضد سلطة كانت تسعى لتفكيك دولتنا المصرية، مضيفًا: نعمل على دعم بنية الدولة وتقوية مؤسساتها المختلفة، مع إزالة كل العوائق أمام المشاركة الشعبية الديمقراطية فى تحقيق هذا الهدف".