أكد المدير العام الزراعة ​لويس لحود​ أن "توجيهات وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ هي حماية الانتاج الزراعي المحلي وتعزيز احترام المواصفات والنوعية اللازمة". وفي تصريح له خلال جولته على سوق الخضار المركزي في ​سن الفيل​، أعلن لحود أن "فرق ​وزارة الزراعة​ ستتابع الكشوفات الدورية والمفاجئة في كل المناطق حرصا منها على المزارع اللبناني و​سلامة الغذاء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر لويس لحود جال في سوق الخضار بسن الفيل: فرق وزارة الزراعة ستتابع الكشوفات الدورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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