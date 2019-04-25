فنيانوس هنأ بإقرار السلسلة للعاملين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك

هنأ وزير الاشغال ​يوسف فنيانوس​ بـ"إقرار السلسلة للعاملين في ​مصلحة سكك الحديد​ والنقل المشترك ومن بينهم المستخدمين التسعة في سكة الحديد".

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