ماريو عون بحث مع الشيخ حسن موضوع زراعة القنب لأغراض صيدلانية وطبية بحتة

زار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز ​الشيخ نعيم حسن​، في دار الطائفة في بيروت، يرافقه المحامي رمزي دسوم، وجرى عرض عدد من القضايا والموضيع العامة. وشدد الشيخ حسن، خلال اللقاء، على "ضرورة سعي جميع الافرقاء لترسيخ وتثبيت المصالحة الوطنية في الجبل وتمتين أواصر العيش المشترك والواحد، والالتقاء حول القواسم المشتركة التي تربطهم كمواطنين بالدرجة الأولى، وتحلي المسؤولين بالمواقف والتصريحات التي من شأنها عدم توتير الأجواء وشحن النفوس، والتمسك بلغة المحبة والتسامح والتلاقي والتواصل".

وبعد اللقاء كشف النائب عون ان "استكملنا جولتنا التي بدأناها مع غبطة البطريرك بشارة الراعي حول موضوع متعلق بزراعة القنب لأغراض صيدلانية وطبية بحتة، واليوم تحدثنا مع سماحة الشيخ نعيم حسن كي نستأنس برأيه أيضا حول هذا الموضوع الذي يهمنا كثيرا باعتبار هكذا مسألة تستوجب نوعا من الغطاء الروحي أيضا وليس فقط الزمني، واننا بانتظار جوابه قريبا انشاء الله حول هذا الموضوع". وأضاف النائب عون انها "كانت فرصة تحدثنا مع سماحته في أمور ثانية ولا سيما منها الوضع اللبناني الراهن، حيث استفدنا من أفكاره النيرة، الى جانب أوضاع منطقة الجبل واجواء التعايش الحاصل في هذه المنطقة على وجه الخصوص، وقد كانت وجهات النظر متفقة جدا حول ما يجري حاليا وما يمكن تحسينه في المرحلة المقبلة، كما كنا أيضا متفقين حول مجمل المواضيع التي طرحت في اللقاء".