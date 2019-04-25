حمود التقى نخالة:قوى الشر العالمية والعربية فشلت في تقليص دور المقاومة

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الحاج زياد نخالة أن "المقاومة في غزة بكافة فصائلها راكمت جهوزيتها وأصبحت قوة رادعة حقيقية تمنع العدو من الإغتيالات والإعتداءات التي تمارسها لفترة طويلة"، مشدّدًا على "ضرورة الحوار الدائم وتوحيد الصف في وجه العدو الصهيوني، وبعد أن فشل الحل السياسي بعد حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
كلام نخالة جاء أثناء زيارته لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، عرض خلاله القضية الفلسطينية من جوانبها المتعددة بالاضافة إلى المرحلة الأخيرة من المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية التي جرت في القاهرة".
من جهته أكد الشيخ حمود "أهمية المقاومة كأولوية تؤمن التوازن الإستراتيجي بطريقة لم تحدث قبل فترة المقاومة"، موضحًا أن "لا شك أن قوى الشر العالمية والعربية التي حاصرت وحاربت المقاومة فشلت في تقليص دورها وأهميتها".
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