عقيص: نقدّر اي خطوة اصلاحية باتجاه رفع السرية المصرفية عن موظفي القطاع العام والسياسيين

أكد عضو تكتل "​الجمهورية​ القوي" النائب ​جورج عقيص​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "اننا نقدّر اي خطوة اصلاحية باتجاه رفع ​السرية المصرفية​ عن موظفي ​القطاع العام​ والمسؤولين السياسيين، سواء أتت من نواب "​التيار الوطني الحر​" او "​الكتائب اللبنانية​" او آخرين مع التذكير بأن اقتراحاً سابقاً في نفس الموضوع، أعمّ واشمل، ينتظر الإحالة من ​لجنة المال​ الى الهيئة العامة للمجلس".

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