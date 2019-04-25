"العفو الدولية": سقوط 1600 قتيل خلال 4 أشهر من قصف التحالف الدولي على الرقة

أعلنت منظمة العفو الدولية أن "القصف الجوي والمدفعي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على مدينة الرقة في شمال سوريا، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من الهجوم عليها عام 2017، تسبّب بمقتل أكثر من 1600 مدني".
وفي تقرير للمنظمة اشارت مستشارة الاستجابة للأزمات دوناتيلا روفيرا إلى ان "الكثير من القصف الجوي لم يكن دقيقاً وعشرات الآلاف من الضربات المدفعية كانت عشوائية على مدينة الرقة التي تم طرد تنظيم داعش".
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