"العفو الدولية": سقوط 1600 قتيل خلال 4 أشهر من قصف التحالف الدولي على الرقة

أعلنت ​منظمة العفو الدولية​ أن "القصف الجوي والمدفعي للتحالف الدولي بقيادة واشنطن على ​مدينة الرقة​ في شمال سوريا، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من الهجوم عليها عام 2017، تسبّب بمقتل أكثر من 1600 مدني".

وفي ​تقرير​ للمنظمة اشارت مستشارة الاستجابة للأزمات دوناتيلا روفيرا إلى ان "الكثير من القصف الجوي لم يكن دقيقاً وعشرات الآلاف من الضربات المدفعية كانت عشوائية على مدينة الرقة التي تم طرد ​تنظيم داعش​".