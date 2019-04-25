شكرا لقرائتكم شاهد.. جو بايدن يعلن ترشحه لرئاسيات أميركا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - دخل جو بايدن رسمياً سباق الرئاسة لعام 2020. وأعلن نائب الرئيس في عهد الرئيس، باراك أوباما، ترشحه في مقطع مصور نُشر صباح اليوم الخميس.
وتمثل هذه الخطوة ما يعتقد على الأرجح أنها الفرصة الأخيرة للسياسي البالغ من العمر 76 عاماً للفوز بالمنصب الذي يتطلع إليه منذ أكثر من ثلاثين عاما. وخاض من أجله حملتين سابقتين.
ويتصدر بايدن، أحد الأسماء الأكثر شهرة في السياسة الأميركية، معظم استطلاعات الرأي للديمقراطيين. لكن كرجل أبيض أكبر سناً أمضى نصف قرن في واشنطن، لم يتضح ما إذا كان سيحظى بدعم الحزب الديمقراطي الليبرالي.
ويواجه بايدن أسئلة كثيرة حول ماضيه، بما في ذلك المزاعم الأخيرة بأنه لمس النساء بطريقة مألوفة للغاية دون موافقتهن. وتعهد بايدن بأن يكون "أكثر حرصا" لاحترام المساحة الشخصية.
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