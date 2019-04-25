شكرا لقرائتكم قصة مصري توسط له مستشار أردوغان لزيارة عباس مدني بقطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نشر مصري يدعى إيهاب شيحة تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أكد فيها توسط ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له كي يزور عباس مدني مؤسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" المحظورة في الجزائر وقائد العشرية السوداء، والذي توفي أمس الأربعاء في مقر إقامته بقطر عن عمر يناهز 88 عاما.

وكتب شيحة يقول "خالص العزاء لأسرة الشيخ عباس مدني وخالص الشكر أخي البروفيسور ياسين أقطاى لصاحب الفضل علي حيث توسط لي لزيارة للشيخ في أيامه الأخيرة وهي زيارة أثرت في أكبر تأثير".

إيهاب شيحة

من هو هذا المصري الذي توسط مستشار أردوغان لزيارة عباس مدني قبل وفاته؟

هو مهندس مصري يتولى رئاسة حزب اسمه الأصالة، كان ضمن الأحزاب المحظورة الموالية للإخوان في مصر خلال يناير 2011 وما بعدها وحتى الآن.

هرب من مصر عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ويتردد ما بين قطر وتركيا، ومطلوب أمنيا وقضائيا لتورطه في التحريض على ضباط الجيش والشرطة، وتنفيذ عمليات اغتيالات وتفجيرات انتقاما من المصريين الذين أطاحوا بالإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.

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ظهر على شاشة فضائيات تابعة للجماعة من قطر وتركيا للتحريض على اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من السياسيين المصريين المعارضين للإخوان وتحالفاتهم الحزبية.

مع توكل كرمان واللفنان المصري المعارض هشام عبد الله في تركيا

كان شيحة وراء تسريب شائعات مفادها وجود خطة لتفجير السجون التي يحتجز فيها عدد من قيادات الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي لاغتيالهم، كما كان وراء شائعات أخرى روجتها وسائل إعلام قطرية حول براءة الإخوان وعناصرها من اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، ومن جرائم أخرى ارتكبوها في مصر.

إيهاب شيحة فاز برئاسة حزب الأصالة، في أول انتخابات داخلية للحزب في العام 2013، خلفا للواء عادل عفيفي.

وتأسس الحزب في يوليو من العام 2011 عقب ثورة يناير، وفي 23 أكتوبر 2011، قام الحزب بالتحالف رسميا مع حزبي النور والبناء والتنمية وكونوا ما عرف وقتها بتحالف الكتلة الإسلامية معلنين تأييدهم لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان والدخول معه في ائتلاف سياسي واسع.

مع القرضاوي وخالد مشعل

من أبرز الدعاة السلفيين الذين يدعمون الحزب، محمد عبد المقصود عفيفي الهارب لقطر وتركيا والمطلوب أمنيا وقضائيا على ذمة عدة قضايا إرهابية، والشيخ محمد عبد السلام والشيخ مصطفى محمد والشيخ ممدوح جابر.

يرتبط شيحة بعلاقات وثيقة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشاره ياسين أقطاي، وظهر معهما في أكثر من مناسبة.