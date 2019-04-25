ترمب يستدعي رئيس تويتر… ويستجوبه بشأن نقص متابعيه

اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: انشغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدد متابعيه على موقع تويتر خلال اجتماعه غير المعلن مع رئيس المنصة الاجتماعية جاك دورسي في البيت الأبيض الثلاثاء، وفقاً لوسائل إعلام أميركية بينها صحيفة الواشنطن بوست.

وكان ترمب غاضبا خلال الاجتماع وسأل عن سبب “نقص عدد متابعيه”، فذكر له دورسي “أن هذا الأمر نفسه حدث له، فهو بسبب حملة تشنها تويتر لإلغاء الحسابات الزائفة أو الآلية،.

وقبل الاجتماع بساعات، هاجم ترمب عبر تويتر، الموقع الاجتماعي واتهمه بالتحيز ضد المحافظين.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن ترمب الذي لديه نحو 59 مليون متابع دائم الشكوى للمقربين منه من أن أوباما يملك عددا من المتابعين أكثر منه (106 ملايين)، رغم “أنه أكثر نشاطا من سلفه.

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وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأربعاء “أن جزءًا كبيرًا من الاجتماع ركز على اعتقاد الرئيس بأن تويتر جرده عمداً من أتباعه”.

و أدعى الجمهوريون ، بمن فيهم الرئيس ، منذ فترة طويلة ، دون دليل ، أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي تحاول عمداً تضييق نطاق المستخدمين ذوي الميول المحافظة.

في سبتمبر ، تم استدعاء دورسي للشهادة أمام الكونغرس حول التمييز المزعوم. وأكد مجددا أن البرنامج ليس متحيزًا ضد الجمهوريين.

وكان ترمب رفض طلبات كثيرة من مقربين منه بينهم زوجته ملانيا، التقليل من التغريد عبر موقع تويتر، لكنه رفض، وقال في مقابلة تلفزيونية بعد انتخابه إن هذه المنصة توفر له إيصال رسائله إلى الأميركيين، خصوصا في ظل “تحيز وسائل الإعلام ضده”.