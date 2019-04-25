كاميرا ترصد تردد أحد انتحاريي سريلانكا في تفجير نفسه

اسماء السيد - كولومبو: أظهر مقطع فيديو مصور، تردد أحد الانتحاريين في تفجير نفسه، يوم الأحد الماضي، داخل فندق "سينامون غراند" في كولومبو أثناء تناول النزلاء وجبة الإفطار.

ورصد المقطع المصور صورة للشخص ويظهر متردداً في تفجير نفسه متحركاً ذهاباً وإياباً، وذلك قبل أن يفجر نفسه داخل المطعم.

والانتحاري الذى تم رصده بكاميرا المراقبة كان برفقة شقيقه، حيث فجرا نفسيهما داخل الفندق أثناء تناول النزلاء وجبة الافطار وفق مصادر التحقيق السريلانكية.

حملات اعتقال متواصلة

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وفى وقت سابق، أفادت الشرطة السريلانكية أن تسعة انتحاريين من بينهم امرأة، نفذوا تفجيرات الأحد حيث تمكنت الشرطة من تحديد هوية ثمانية منهم، ويجري البحث عنهم ضمن الحملات المتواصلة التي تقوم بها الشرطة لملاحقة وتعقب عناصر تنظيم "داعش"، الذي أصدر بياناً يتبني مسؤوليته عن الحادثة.

وقال روان فيجواردين، نائب وزير الدفاع السريلانكي، إن الشرطة اعتقلت ستين شخصاً للاشتباه في علاقتهم بالتفجيرات، وبين أن زعيم احد الجماعات المسلحة الإسلامية المتهمة بتنفيذ التفجيرات أقدم على الانتحار خلال محاصرته في أحد الفنادق.

ارتفاع أعداد الضحايا

وأسفرت التفجيرات عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 360 شخصاً وإصابة مئات آخرين، في وقت تواصل فيه الشرطة فرض طوق أمني مشدد، خوفاً من تجدد الهجمات بعد سماع عدة انفجارت شرق العاصمة كولومبو اليوم الخميس.

