جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الاميركية 2020

اسماء السيد - واشنطن: اعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الخميس ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديموقراطيين.

وفي تغريدة على تويتر مرفقة بتسجيل فيديو، مدته ثلاث دقائق ونصف، قال بايدن إنه لن يقف مكتوف اليدين بينما الرئيس دونالد ترمب "يغير شخصية هذه الأمة بشكل جذري".

واضاف: "إن قيم هذه الأمة .. ومركزنا في العالم .. وديموقراطيتنا .. وكل ما جعل من أميركا أميركا، معرض للخطر. ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

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وحتى قبل إعلانه الرسمي، تصدّر بايدن، الذي كان نائب الرئيس الأميركي السابق باراك اوباما طوال ثماني سنوات، معظم استطلاعات آراء الناخبين الديموقراطيين.

وأظهر استطلاع"ريلكليربوليتكس" حصوله على نسبة 29,3% يليه السناتور المستقل بيرني ساندرز بنسبة 23%.



