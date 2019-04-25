إغلاق جميع الكنائس بسريلانكا "حتى إشعار آخر"

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الحزن ما زال يخيم على سريلانكا

وقال رجل الدين: "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس. لن تُقام قداديس للمؤمنين حتى إشعار آخر"، وفقا لـ"فرانس برس".

وأعلن تنظيم "داعش" المسؤولية عن التفجيرات المنسقة على كنائس وفنادق، وإذا تأكدت صلة التنظيم الإرهابي بالهجمات فستكون أسوأ هجمات مرتبطة به.

وقالت حكومتا سريلانكا والولايات المتحدة إن حجم وتعقيد الهجمات يشيران إلى ضلوع جماعة خارجية مثل تنظيم "داعش" فيها.

ونشر التنظيم تسجيلا مصورا في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، ظهر فيه 8 رجال منهم 7 ملثمون وهم يقفون تحت راية التنظيم، معلنين البيعة لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

شاهد ايضًا: الحراس وقطار كيم.. فيديو يثير الاستغراب

مقدم من سكاي نيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي نظام آلي بالصيدليات لتوفير الوقت للمريضى في السعودية أصبح بإمكان المرضى في بعض مناطق السعودية استلام الأدوية في الصيدليات في أقل من دقيقة بفضل نظام آلي جديد لتسليم الأدوية للعملاء، ويهدف النظام الجديد إلى توفير وقت الصيدلي والمريض على حد سواء. سكاي نيوز عربية

يحاول إضرام النار في منزل جاره.. والسبب! وثقت كاميرا المراقبة رجلا من ولاية كاليفورنيا الأميركية متلبسا بمحاولة إضرام النار في منزل جاره لسبب أنه "كان يحاول التخلص من الأشباح" وفقا لما ذكرته الشرطة. سكاي نيوز عربية

خبراء يتطوعون للمساعدة بإعادة ترميم كاتدرائية نوتردام تلقى البريطانيون بذهول حريق كاتدرائية نوتردام باريس، معتبرين أن خسارتها تشكل حدثا مؤلما لتاريخها المشترك. وقد أعرب عدد من الخبراء عن تطوعهم لمساعدة لفرنسيين في إعادة ترميم الكاتدرائية المنكوبة. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO الحراس وقطار كيم.. فيديو يثير الاستغراب سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

والشخص الذي ظهر بوجهه في التسجيل يدعى محمد زهران وهو داعية سريلانكي معروف بآرائه المتشددة.

ورغم ظهور 8 رجال في الفيديو، قال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع روان ويجيواردين إن 9 انتحاريين شاركوا في الهجمات، وإنه تم تحديد هوية 8 منهم، ومن بينهم امرأة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ وفرضت حظر التجول خلال الليل، وقالت إنها حجبت أيضا مواقع وتطبيقات للتواصل عبر الإنترنت لمنع انتشار شائعات تحريضية تخشى أن تثير اشتباكات طائفية.