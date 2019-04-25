شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مصر: مشاركة الرئيس السيسى فى منتدى الحزام والطريق ببكين تتويج لمكانة مصر الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية الدكتور عبد الهادى القصبى بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرسمية إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة من الرئيس الصيني "تشي جين بينج" لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات وذلك تقديرا لمكانة القاهرة دوليا بفضل الجولات الخارجية التى يقوم بها الرئيس والتى عززت بشكل واضح أهمية ومكانة ودور القاهرة عالميا.

وأضاف القصبى، أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجارى تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة مما يثبت نجاح الدولة المصرية فى مخططاتها للنهوض بالاقتصاد الوطنى من خلال تلك المشاريع الحيوية والتى ستعم بالخير على مصر والمصريين، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.

وأشار زعيم الأغلبية إلى أن مباحثات القمة بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني تأتى لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط البلدين، والبناء على ما تشهده تلك العلاقات من طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق الثنائي حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك كما تكمن أهمية تلك الزيارة فى اللقاءات التى يعقدها الرئيس مع عدد من المسئولين ونخبة من مجتمع رجال الأعمال الصيني لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

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