- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تتحدث عن تمكين المرأة بالمؤتمر الأفريقى لصاحبات الأعمال و المهن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة ماريان كلمة عن تمكين المرأة المصرية و عن دورها عبر العصور، بالإضافة إلى الحديث حول التحديات والفرص أمام المرأة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وترأس المؤتمر الدكتورة اماني عصفور الرئيسة العالمية للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال و المهن، بحضور مكثف من مختلف الدول الأفريقية و العربية.
كما تم تكريم الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المرأة في البرلمان الدولي للتسامح و السلام في المؤتمر الأفريقي الثاني عشر لصاحبات الأعمال و المهن الذي يقام في الفترة من ٢٣ الي ٢٥ ابريل بالقاهرة و ذلك لإسهاماتها كنائبة برلمانية في تمكين المرأة المصرية.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر عضو لجنتي البحث العلمي و العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة.
كانت هذه تفاصيل خبر ماريان عازر تتحدث عن تمكين المرأة بالمؤتمر الأفريقى لصاحبات الأعمال و المهن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.