شكرا لقرائتكم خبر عن ماريان عازر تتحدث عن تمكين المرأة بالمؤتمر الأفريقى لصاحبات الأعمال و المهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الدكتورة ماريان كلمة عن تمكين المرأة المصرية و عن دورها عبر العصور، بالإضافة إلى الحديث حول التحديات والفرص أمام المرأة العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وترأس المؤتمر الدكتورة اماني عصفور الرئيسة العالمية للاتحاد الدولي لصاحبات الأعمال و المهن، بحضور مكثف من مختلف الدول الأفريقية و العربية. Advertisements

كما تم تكريم الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المرأة في البرلمان الدولي للتسامح و السلام في المؤتمر الأفريقي الثاني عشر لصاحبات الأعمال و المهن الذي يقام في الفترة من ٢٣ الي ٢٥ ابريل بالقاهرة و ذلك لإسهاماتها كنائبة برلمانية في تمكين المرأة المصرية.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ماريان أمير عازر عضو لجنتي البحث العلمي و العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة.