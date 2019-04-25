شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر العام لـ"التجمع" يعلن فوز السيد عبد العال برئاسة الحزب بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القيادية بحزب التجمع أمينة النقاش، أحد رؤساء المؤتمر العام الثامن لحزب التجمع، عن فوز الدكتور السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، برئاسة الحزب ولاية ثانية بالتزكية، مؤكدة علي استكمال أعمال المؤتمر لاختيار نواب الحزب والأمين العام والمكتب السياسي وباقي القيادات.

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ويترشح علي منصب الأمين العام للحزب، كل من محمد سعيد زكي، عضو الأمانة المركزية بالقاهرة، وهيثم شرابي، أمين المنوفية السابق.

ويترشح على مقاعد نواب رئيس الحزب، 5 مرشحين على 4 مقاعد وهم "أحمد بلال من الغربية - عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب الحالي من الشرقية - هلال الدندراوي نائب رئيس الحزب الحالي من أسوان - فريدة النقاش، رئيس تحرير جريدة الأهالي الأسبق - عادل وديع، عضو المكتب السياسي للحزب"، والأمناء المساعدون، ترشح 4 فقط وهو العدد المطلوب وهم: "عبد الله أبو الفتوح - هاني الحسيني - محمد فرج - عبد الناصر قنديل"، وبلغ عدد المرشحين للمكتب السياسي 30 عضوًا يتم اختيار 20 من بينهم، وترشح 62 لعضوية اللجنة المركزية يتم اختيار 40 منهم.