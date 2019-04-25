الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019. وجاء فى المادة الأولى: تعلن حالة الطوارئ فى جميع انحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا يوم الخميس الموافق الخامس والعشرون من أبريل عام 2019 تعليقات القراء

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