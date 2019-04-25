أعلنت سفارة ​اليابان​ في ​لبنان​ عن "فتح سجل التهاني بمناسبة تنصيب امبراطور اليابان نارو هيتو المقرر في الاول من ايار المقبل، وذلك أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس في 7 و8 و9 أيار من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الرابعة، في مقر السفارة - تلة السراي في ​زقاق البلاط​".

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كانت هذه تفاصيل خبر السفارة اليابانية: فتح سجل التهاني بتنصيب الامبراطور هيتو في 7 و8 و9 ايار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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