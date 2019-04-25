أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أن خبراءها تمكنوا من تصنيع ثلاثة صواريخ جديدة، مشيرة إلى أنها عملت مع اسناد القوات المسلحة الايرانية وجهد الاكتفاء الذاتي في طيران الجيش لتصنيعها".
وذكرت الوزارة أنه تمّ إطلاق أسماء "حيدر" و"قمر بني هاشم" و"دهلاوية جو-ارض" على الصواريخ الثلاثة الجديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الايرانية: صنعنا 3 صواريخ جديدة تحمل اسماء حيدر وقمر بني هاشم ودهلاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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