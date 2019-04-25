الدفاع الايرانية: صنعنا 3 صواريخ جديدة تحمل اسماء حيدر وقمر بني هاشم ودهلاوية

أعلنت ​وزارة الدفاع​ الإيرانية أن خبراءها تمكنوا من تصنيع ثلاثة ​صواريخ​ جديدة، مشيرة إلى أنها عملت مع اسناد ​القوات المسلحة​ الايرانية وجهد الاكتفاء الذاتي في طيران ​الجيش​ لتصنيعها".

وذكرت الوزارة أنه تمّ إطلاق أسماء "حيدر" و"قمر بني هاشم" و"دهلاوية جو-ارض" على ​الصواريخ​ الثلاثة الجديدة.