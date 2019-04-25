مسؤول مصري سابق: نظام البشير وراء محاولة اغتيال مبارك في أديس أبابا

أكد المسؤول المصري السابق ​مصطفى الفقي​، أن "نظام الرئيس ​السودان​ي المعزول ​عمر البشير​، كان وراء محاولة اغتيال الرئيس المصري الاسبق ​حسني مبارك​ في ​أديس أبابا​"، مشيراً إلى أن "البشير لم يكن يعلم العلاقة التاريخية بين مصر والسودان، وكان أكثر حكام السودان عداء لمصر، وتفنن في إعدام أي وجود مصري في السودان، وأن نظام البشير هو من دبر محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995".

ولفت إلى أن "الشعب السوداني شعب عريق وديمقراطي ومتدين، ولديه ​حساسية​ من التدخلات الخارجية في بلاده، فضلا عن أنه واع سياسيا بدرجة كبيرة، مشيراً إلى أن "السودان ليس بلدا فقيرا لكن هناك سوء إدارة لموارده".