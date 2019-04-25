البرلمان الأوكراني يتبنى مشروع قانون اللغة الأوكرانية

تبنّى برلمان ​أوكرانيا​ مشروع قانون ​اللغة​ الأوكرانية قبل رفعه ل​رئيس الجمهورية​ المنتهية ولايته ​بيترو بوروشينكو​، في إطار الحرب على اللغة الروسية والتضييق عليها وناطقيها في أوكرانيا.

وأوضح البرلمان أن "مشروع القانون يلزم هيئات السلطات العامة والحكومة والمؤسسات التعليمية والمستشفيات والمؤسسات الخدمية والمواطنين باستخدام اللغة الأوكرانية في جميع مجالات الحياة، ويتيح استخدام اللغات الأجنبية في التواصل الشخصي والطقوس الدينية"، مؤكدًا أن "الغاية من مشروع القانون هذا هي تطوير اللغة الأوكرانية اللغة الأم والرئيسية للدولة"، مشيرًا إلى أن "القانون ينص على تشكيل لجنة لغوية خاصة واستحداث منصب أمين المظالم المخول لحمايتها".

ويذكر أن نسبة كبيرة من سكان أوكرانيا وخاصة في جنوب وشرقي البلاد، يعتبرون اللغة الروسية لغتهم الأم ويستخدمونها في التعامل اليومي، وبشكل أساسي.