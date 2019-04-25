المجلس العسكري السوداني: عهد تهريب الذهب مضى

أعلن ​المجلس العسكري​ الانتقالي ​السودان​ي الحرب على مهربي ​الذهب​ من البلاد، واصفًا التهريب بـ"فوضى الحرامية التي يجب أن تتوقف تمامًا لأن عهد تهريب الذهب مضى".

وتوعد العسكري الانتقالي بـ"إلغاء اتفاقيات امتياز التعدين غير المجدية الموقعة مع شركات أجنبية"، داعيًا الاتحاد الى "بيع كافة إنتاج الذهب للبنك المركزي بسعر يرضي الطرفين".

ويذكر أن إنتاج السودان من الذهب منذ 2008 بلغ أكثر من 500 طن.