تشون هوا: نأسف لأن قضية بحر الصين الجنوبي أضرت بالعلاقات مع بريطانيا

عبر نائب رئيس الوزراء الصيني ​هو تشون هوا​ عن أسفه لوزير المالية البريطاني ​فيليب هاموند​ الذي يزور البلاد بسبب "ما شهدته العلاقات بين البلدين من تقلبات بسبب قضية ​بحر الصين الجنوبي​ مما أدى لتوقف سلسلة من الحوارات والتعاون في مشاريع منذ آب الماضي".

وذكر هاموند أنه يشعر بالأسف نفسه بسبب "بعض الصعوبات في التحرك على المسار الإيجابي للعلاقات الذي حدده زعماؤنا"، مشيرًا إلى أنه "بالطبع أنت تدرك يا هو أن ​المملكة المتحدة​ لا تتبنى أي مواقف فيما يتعلق بقضايا بحر الصين الجنوبي".