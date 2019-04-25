وزير النفط العراقي: سنجتمع مع حكومة كردستان قريبا لبحث صادرات النفط

أكّد وزير ​النفط​ العراقي ثامر الغضبان أن "​بغداد​ ستجتمع قريبًا مع السلطات في ​حكومة​ ​كردستان العراق​ لمناقشة القضايا ذات الصلة بصادرات النفط من المنطقة شبه المستقلة إضافة إلى اتفاق ​الموازنة​"، موضحًا أنه "تجري دراسة زيادة طاقة الإنتاج من حقول ​كركوك​ النفطية 50 بالمئة من المستويات الحالية".

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