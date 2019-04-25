قيس الخزعلي: النظام السعودي عاد ليكرس وحشيته وإجرامه من جديد

طالب الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" ​قيس الخزعلي​، ​الأمم المتحدة​ و​جامعة الدول العربية​ والمنظمات الإنسانية بـ"التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ أتباع أهل البيت في ​السعودية​"، مشيراً إلى ان "النظام السعودي عاد ليكرس وحشيته وإجرامه من جديد بعد أن حاول تجميل صورته التي غلب عليها التوحش الطائفي من خلال إعدام 32 من أبناء ​القطيف​ المجاهدة في تصرف لا يمكن وصفه سوى بأنه دليل دامغ على إرهاب هذا النظام السعودي وعائلته المالكة".

ولفت إلى أن "النظام السعودي حاول أثناء المدة القصيرة الماضية إجراء عمليات تجميلية لجرائمه إلا أنه لا يستطيع أبدا أن يتجاوز عقليته الإرهابية التي تقتل الصحفيين وتقطعهم بالمناشير وتقتل الأطفال والنساء بالآلاف في ​اليمن​ المظلوم، وعقدته الطائفية في سجن الأبرياء وإعدامهم من أبناء مدينتي الأحساء والقطيف المظلومتين وكل الرافضين لنهجهم القمعي الاستبدادي"، مشيراً إلى أن "الحركة ستقف مع الأحرار والمظلومين في كل بقاع الأرض وستقف بالضد ضد أنظمة الاستبداد والعدوان والقتل مهما كانت ومهما تنوعت أشكالها".