النشرة: مظاهرات في قرى ريف دير الزور ضد ممارسات قوات "قسد"

افاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​، "بخروج العديد من أهالي قرى ريف ​دير الزور​ الشمالي الغربي من بينهم اهالي مدينة البصيرة وقرية العزبة بمظاهرات احتجاجية ضد ممارسات قوات "قسد" المدعومة من ​القوات​ الاميركية، حيث تعمد القوات الكردية على تجنيد الشبان وسوقهم للخدمة الاجبارية في صفوفها اضافة للعمليات القمع التي تقوم بها بشكل مستمر واحتجاز للأهالي دون اسباب".

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