أشارت مصادر لـ "النشرة" إلى أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ سيتطرق إلى موضوع ​الموازنة​ في نهاية جلسة ​مجلس الوزراء​ من باب الحث على إقرارها لان الوضع الاقتصادي لم يعد يسمح"، مشيرة إلى أنه "سيتوجه إلى المعنيين بمجموعة أسئلة حول بنود ​الضرائب​ والتقشف"، ومضيفة: "الرئيس عون لن ينهي الجلسة قبل تحديد موعد لاحق لدرس الموازنة واقرارها قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للنشرة: الرئيس عون لن ينهي جلسة الحكومة قبل تحديد موعد لاحق لدرس الموازنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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