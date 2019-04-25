اعتبر رئيس الحزب "التفدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه "لا عجب ان يصدر قرار من هيئة قضائية باستباحة الطبيعة في محمية ارز ​الشوف​ والاملاك الخاصة لعين داره فان البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعدا، حتى ان ذكر ​اعلان بعبدا​ اصبح جريمة، ولكننا سنستمر في المواجهة السلمية المدنية نتحدى تزوير الحقائق من اجل ​لبنان​ افضل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: البلد كله مستباح يبدو لخدمة الممانعة من الكسارات وصاعدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.