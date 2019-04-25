جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الاميركية 2020

اعلن نائب الرئيس الأميركي السابق ​جو بايدن​ ترشحه ل​انتخابات​ الرئاسة الأميركية التي ستجري في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديموقراطيين.

واشار بايدن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن قيم هذه الأمة، ومركزنا في ​العالم​، وديموقراطيتنا، وكل ما جعل من ​أميركا​ أميركا، معرض للخطر. ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس ​الولايات المتحدة​".