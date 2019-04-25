جو بايدن يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الاميركية 2020

اعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجري في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديموقراطيين.
واشار بايدن في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "إن قيم هذه الأمة، ومركزنا في العالم، وديموقراطيتنا، وكل ما جعل من أميركا أميركا، معرض للخطر. ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".
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