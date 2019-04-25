المطران درويش استقبل وفد لقاء الأحزاب الوطنية في البقاع

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وفد لقاء الأحزاب الوطنية في البقاع. وعرض درويش مع الوفد الأوضاع في ​لبنان​ بشكل عام وفي البقاع بشكل خاص، ودعا الجميع الى "تفعيل التواصل بين كل الأحزاب في البقاع، والعمل يداً واحدة لخدمة المواطن" وأمل "ان تكون قيامة ​السيد المسيح​ قيامة للبنان وشعبه".

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