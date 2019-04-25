باسيل: مبروك لأهلنا في الضنية موافقة الحكومة على استكمال اعمال سد بريصا

بارك وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لأهل ​الضنية​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، قائلا:"مبروك لأهلنا في الضنية موافقة ​مجلس الوزراء​ اليوم على استكمال اعمال سد بريصا"، مضيفا:"سنين طويلة مرّت، ولا بدّ ان تحصلوا على ​المياه​ وان نعرف وتعرفوا اسباب الهدر والتأخير الذي حصل".

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