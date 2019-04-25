جميل السيد: خطة ترامب ستعلن بنهاية رمضان أي العرب يصومون والعيد لإسرائيل

أكد النائب ​جميل السيد​ في تصريح له على احد ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أن "صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ جاريد كوشنير أكد أن خطة ترامب ستعلن بنهاية رمضان".

وأشار السيد الى أنها "هي ليست خطة سلام، بل مخطط يعطي ​إسرائيل​ كل ما تحلم به لإبتلاع ​فلسطين​، ​القدس​ ومستوطنات ​الضفة الغربية​، وصاية أردنية مصرية على ما تبقى من فلسطين، عودة للاجئين، والتمويل عربي، لماذا بعد رمضان؟، فالعرب يصومون، والعيد لإسرائيل".