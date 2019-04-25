أكد النائب جميل السيد في تصريح له على احد مواقع التواصل الإجتماعي أن "صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاريد كوشنير أكد أن خطة ترامب ستعلن بنهاية رمضان".
وأشار السيد الى أنها "هي ليست خطة سلام، بل مخطط يعطي إسرائيل كل ما تحلم به لإبتلاع فلسطين، القدس ومستوطنات الضفة الغربية، وصاية أردنية مصرية على ما تبقى من فلسطين، عودة للاجئين، والتمويل عربي، لماذا بعد رمضان؟، فالعرب يصومون، والعيد لإسرائيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد: خطة ترامب ستعلن بنهاية رمضان أي العرب يصومون والعيد لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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